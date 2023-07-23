Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспресо".

В мирное время энергетика построена, что специфика ее работы такова, что работает где-то 70-75% мощностей, а 30% в резерве. Потому что если есть отключение какого-то энергоблока, если где-то поднимается температура или уменьшается, или появляются максимальные показатели по потреблению - это резервное оборудование переходит к работе для того, чтобы мы обеспечили потребление", - отметил он.

Плачков отмечает, что мы потребляем сколько хотим и когда хотим, а энергетики должны в тот же миг дать тот объем электроэнергии.

"У нас сегодня уже есть дефицит мощностей по тому уровню потребления, который есть на сегодня, хотя и он невелик. И поэтому нет никаких 30% резерва, если что-то происходит - сразу идут отключения и сокращения. К сожалению, я не вижу такой скоординированной и организованной работы по восстановлению объектов инфраструктурной энергетики, которые были разрушены предварительными ударами", - отмечает председатель совета союза Всеукраинской Энергетической Ассамблеи.

Кроме этого, он добавил, что Украине нужно $2 млрд на сегодняшний день, чтобы восстановить энергосистему, и поэтому, если будут еще удары по энергетической структуре - ситуация будет тяжелой.

"Энергетика была основной отраслью, которой занималась Россия во времена независимости, особенно сейчас во время войны. Они все будут делать для того, чтобы у нас были большие проблемы", - отмечает Плачков.