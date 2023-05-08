Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что заявленные планы основателя российского ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова провести обмен своими подразделениями в районе Бахмута, который россияне пытаются захватить, заставили минобороны РФ возобновить раздачу артснарядов вагнеровцам.

Так, 7 мая Пригожин рассказал, что получил от минобороны документ, обещающий поставлять силам Вагнера боеприпасы и оружие, необходимые для проведения наступательных операций в Бахмуте. Он не опубликовал документ, и ISW пока не может проверить это заявление.

"МО РФ, вероятно, принципиально не изменило своего намерения снизить приоритет наступательных операций и сохранить боеприпасы на театре военных действий", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что Пригожин и Кадыров фактически шантажировали МО РФ, чтобы оно выделило ресурсы силам Вагнера в Бахмуте, угрожая вывести чеченские силы Кадырова из других частей театра военных действий, чтобы сменить вагнеровцев в городе.

В отчете приводится информация, как Кадыров опубликовал письмо 6 мая, в котором просил президента РФ Владимира Путина приказать министру обороны Сергею Шойгу и главе Росгвардии Виктору Золотову санкционировать переброску подразделений чеченского "Ахмата" по "другим направлениям" на позиции Вагнера на Бахмутском направлении.

Эксперты говорят, что вывод чеченских сил из других участков фронта, вероятно, представлял бы риск для российских оборонительных линий, на который Герасимов и Шойгу или Путин, похоже, не хотели идти.

Подразделения "Ахмата" ранее были замечены в районе Белогоровки на линии Сватово - Кременная и в Запорожской области, а их уход с этих позиций мог подорвать оборонительные усилия РФ перед украинским контрнаступлением.

ISW отмечает: Шойгу и Герасимов, проявляющие последовательную лояльность к приказам Путина, могли решить выделить боеприпасы для ЧВК Вагнера по указанию российского президента.

"Очевидно, что успешные совместные усилия Кадырова и Пригожина по шантажу свидетельствуют о том, что Герасимов на самом деле не контролирует все российские войска в Украине, несмотря на то, что он номинальный командующий всем театром военных действий. Герасимов, вероятно, пытался взять под свой контроль все российские нерегулярные силы зимой 2023 года, но потерпел неудачу еще до того, как весной потерял благосклонность Путина", - говорится в сообщении.

Кроме того, аналитики предполагают, что Кадыров мог поддержать усилия Вагнера по шантажу российского военного командования, чтобы восстановить свою позицию во властном круге Кремля.

Ранее Кадыров занимал влиятельную позицию в близком окружении Путина, пока, очевидно, не потерял благосклонность, вероятно из-за того, что его силы играли ограниченную роль в активных боевых действиях в Украине осенью 2022 года и зимой 2023 года. Путин унизил Кадырова во время встречи 13 марта, где Кадыров заметно нервничал, докладывая о роли чеченских боевиков в Украине. Кадыров, вероятно, принял угрозы Пригожина вывести войска из Бахмута как возможность продемонстрировать эффективность своих сил на фоне неспособности Герасимова и Шойгу одержать решающие победы во время зимне-весеннего наступления, говорят в Институте.

Так, необходимость Герасимова договариваться с Пригожиным и Кадыровым свидетельствует о проблемах в системе подчинения в российской армии, которые повлияют на ее способность сопротивляться контрнаступлению Украины.

"Потребность Герасимова вести переговоры с подчиненными командирами и способность этих командиров давить на него свидетельствует о том, что проблемы в системе подчинения существенно влияют на способность российских военных проводить согласованные операции в масштабах всего театра военных действий. Должность главнокомандующего должна в принципе позволять Герасимову командовать каким российским подразделением или командиром сухопутных войск в Украине, даже возглавляющими нерегулярные формирования, такие как Вагнер и "Ахмат", - говорится в отчете.

Вероятно, Пригожин и Кадыров способны принимать в значительной степени независимые решения относительно своих сил, однако это явление становится тем заметнее, чем дольше эти силы имеют фактический контроль над определенными участками фронта.

"Эти события вызывают сомнения в способности России координировать последовательную оборонную кампанию на всем театре военных действий", - считают эксперты.

По мнению американских аналитиков, российское военное командование все больше делегирует ответственность за разные участки фронта в Украине разным российским командирам, тогда как власти командующего всего театра военных действий продолжают уменьшаться. Уменьшение способности Герасимова контролировать своих командиров, вероятно, еще больше ограничит способность российских военных проводить согласованные операции, охватывающие разные зоны ответственности.