Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в twitter .

В середине декабря российские военные и прокси-силы Вагнера принимали участие в своих пехотных атаках вокруг города Бахмут Донецкой области. Однако многие из этих операций плохо поддерживались.

По данным разведки Британии, за последние десять дней Украина выделила значительные подкрепления для защиты сектора и частота российских атак снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери.

"Российские наступательные операции в этом районе в настоящее время, вероятно, производятся только на уровне взвода или отделения. Маловероятно, что Россия достигнет значительного прорыва под Бахмутом в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

В понедельник, 2 января 2023 года, пограничники приняли два тяжелых боя в окрестностях Бахмута и в самом городе. Группа из трех десятков российских оккупантов попыталась штурмовать украинский опорный пункт. Штурм удалось отразить. По предварительным данным, уничтожены 7 и ранены 9 россиян. Украинские пограничники потери не понесли.

На утро 3 января в Генштабе отметили , что противник, пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Также минувшие сутки на этом направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Спирное, Берестово, Белогоровка, Веселое, Яковлевка, Соледарь, Бахмут и др.

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