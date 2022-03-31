"Россия вредит сама себе": Загребельская об указе относительно оплаты газа в рублях

Такое мнение она выразила в эфире Еспресо.TV



“Важно, россияне уже сказали, что оплата за газ будет устанавливаться в течение определенного времени и будет иметь переходный период. О каком переходном периоде они говорят пока неизвестно. Подписав указ об оплате за российский газ в рублях от стран Европы, Путин фактически в первый раз нарушает условия контрактов. Ранее в РФ очень щепетильно относились к выполнению условий контрактов. Такие договоры указ президента в одностороннем порядке изменять не могут. Россия сама себе вредит такими действиями, - объяснила Загребельская



Загребельская подчеркнула, что страны ЕС однозначно не будут платить за российский газ в рублях.



“Европейцы очень категоричны в том, что не будут платить за газ в рублях. С другой стороны, в некоторых странах ЕС, наиболее зависимых от российского газа, уже начали вводить первый уровень чрезвычайного положения. В их числе Австрия и Германия. Это чрезвычайное положение связано с дефицитом газа. То есть сейчас европейские правительства возьмут под свой контроль рынок газа,” - объяснила Загребельская