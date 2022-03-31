"Россия вредит сама себе": Загребельская об указе относительно оплаты газа в рублях
Государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины в 2015—2019 годах Агия Загребельская считает, что, подписав указ о торговле газом в рублях, Путин повредит только себе
Такое мнение она выразила в эфире Еспресо.TV
“Важно, россияне уже сказали, что оплата за газ будет устанавливаться в течение определенного времени и будет иметь переходный период. О каком переходном периоде они говорят пока неизвестно. Подписав указ об оплате за российский газ в рублях от стран Европы, Путин фактически в первый раз нарушает условия контрактов. Ранее в РФ очень щепетильно относились к выполнению условий контрактов. Такие договоры указ президента в одностороннем порядке изменять не могут. Россия сама себе вредит такими действиями, - объяснила Загребельская
Загребельская подчеркнула, что страны ЕС однозначно не будут платить за российский газ в рублях.
“Европейцы очень категоричны в том, что не будут платить за газ в рублях. С другой стороны, в некоторых странах ЕС, наиболее зависимых от российского газа, уже начали вводить первый уровень чрезвычайного положения. В их числе Австрия и Германия. Это чрезвычайное положение связано с дефицитом газа. То есть сейчас европейские правительства возьмут под свой контроль рынок газа,” - объяснила Загребельская
- Напомним, 23 марта Владимир Путин дал поручение перевести оплату за поставленный в Европу газ в рубле.
- 27 марта министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за российский газ рублями . Франция , Австрия и Болгария также отказались платить за газ в рублях.
- 31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с "недружественными странами" за рубли
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.52Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное