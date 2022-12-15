Россия впервые за последние шесть дней вывела в море носители "Калибров", - ВМС
Россия впервые за последние шесть дней вывела на боевое дежурство в Черном море носителя крылатых ракет "Калибр"
Об этом говорится в сообщении военно-морских сил.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 8 ракет", - говорится в сообщении.
В Азовском море противник удерживает на боевом дежурстве 2 корабля;
"В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты", - отметили в ВМС.
- 9 декабря Россия завела ракетоносители в пункты базирования.
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