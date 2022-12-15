Об этом говорится в сообщении военно-морских сил.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 10 вражеских кораблей, из них 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп – 8 ракет", - говорится в сообщении.

В Азовском море противник удерживает на боевом дежурстве 2 корабля;

"В Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты", - отметили в ВМС.

9 декабря Россия завела ракетоносители в пункты базирования.

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