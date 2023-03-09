Россия впервые выпустила по Украине сразу 6 "кинжалов", – Игнат
Во время массированной атаки на Украину 9 марта РФ применила разные типы ракет. Впервые вражеская армия выпустила сразу шесть гиперзвуковых авиационных ракет "Кинжал"
Об этом в эфире телемарафона 9 марта рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, тактика нанесения ударов пока неизменна. Враг использует разные типы авиации и комплексы наземного базирования.
Игнат заявил, что враг выпустил 81 ракету , из них 28 ракет Х-101/Х-555, 20 крылатых ракет морского базирования "Калибр", шесть "кинжалов" и т.д.
"Не помню, чтобы столько "кинжалов" выпускали за эту войну, за один удар. Противник не имеет много этих ракет. Речь идет о десятках. До 50, была информация", - сказал Игнат.
Он напомнил, что ракеты этого типа Украина сбивать пока не может.
- Во время массированного обстрела 9 марта кафиры поразили три ТЭС.
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