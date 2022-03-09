Россия впервые признала участие в войне с Украиной срочников
РФ сделала это под давлением фактов, предоставленных украинской стороной, взяв в плен солдат срочной службы
Об этом впервые заявил сегодня на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, информирует Еспресо.TV
"К сожалению, выявилось несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции (войны, – ред.) на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России", – уверяет Конашенков. .
Кроме того, он отметил, что ряд военнослужащих, в том числе срочной службы, были захвачены в плен.
"В настоящее время принимаются исчерпывающие меры по недопущению направления военнослужащих срочной службы в районы боевых действий и освобождению пленных военнослужащих", - сообщил Конашенков.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обвиняет в этом "определенных должностных лиц", не признавая в целом системности такого привлечения:
"Путину было сообщено о выполнении его указания категорически исключить привлечение срочников к выполнению задач в Украине, по его поручению в Главную военную прокуратуру направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания".
- Напомним, ранее Арестович заявлял, что украинские военные взяли в плен 300 российских срочников. И случаи попадания в плен или ликвидации российских срочников были не единичными.
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