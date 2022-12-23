Россия возвращается к своей традиционной методе ведения боевых действий, которую она использовала последние 150 лет, - военный эксперт Грабский
Сергей Грабский, военный эксперт, участник миротворческих миссий, полковник запаса, отметил, что возвращение армии РФ в полково-дивизионную штатную структуру – это хорошо знакомый для нее механизм, поэтому нас могут ожидать достаточно сложные времена
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
Военный эксперт дал комментарий об изменении в штатной структуре российской армии, возвращении к дивизиям от батальонно-тактических групп (БТГ).
"Россия возвращается к своей традиционной методе ведения боевых действий, которую она использовала в течение последних 150 лет. И как раз возвращение к полково-дивизионной штатной структуре говорит о том, что мы будем иметь дело с хорошо знакомым и известным механизмом для российской армии. А именно мобилизационная армия может действовать в такой структуре, то есть это не профессионалы, а массовка, которая отточена в течение многих кампаний. БТГ, показав абсолютную несостоятельность и непригодность к боевым действиям в Украине, были отменены и российские вооруженные силы возвращаются к старому механизму. К сожалению, они умеют воевать этими дивизиями, поэтому надо понимать, что нас могут ожидать достаточно сложные времена. Российская армия, собственно, так заточена и по-другому воевать не может", - объяснил полковник запаса.
Сергей Грабский добавил, что, несмотря на общую низкую подготовку и боеспособность, армия РФ просто может давить массой, что характерно для войн как императорской России, так и Красной России, и Советского Союза.
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