Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Военный эксперт дал комментарий об изменении в штатной структуре российской армии, возвращении к дивизиям от батальонно-тактических групп (БТГ).



"Россия возвращается к своей традиционной методе ведения боевых действий, которую она использовала в течение последних 150 лет. И как раз возвращение к полково-дивизионной штатной структуре говорит о том, что мы будем иметь дело с хорошо знакомым и известным механизмом для российской армии. А именно мобилизационная армия может действовать в такой структуре, то есть это не профессионалы, а массовка, которая отточена в течение многих кампаний. БТГ, показав абсолютную несостоятельность и непригодность к боевым действиям в Украине, были отменены и российские вооруженные силы возвращаются к старому механизму. К сожалению, они умеют воевать этими дивизиями, поэтому надо понимать, что нас могут ожидать достаточно сложные времена. Российская армия, собственно, так заточена и по-другому воевать не может", - объяснил полковник запаса.



Сергей Грабский добавил, что, несмотря на общую низкую подготовку и боеспособность, армия РФ просто может давить массой, что характерно для войн как императорской России, так и Красной России, и Советского Союза.

По оценкам Белого дома Россия все больше полагается на частную военную компанию Вагнера олигарха Евгения Пригожина для ведения полномасштабной войны в Украине

Институт изучения войны считает, что Пригожин пытается увеличить роль ПВК Вагнера в войне РФ против Украины.