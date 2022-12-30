Россия возвращает из Беларуси самолет, наводящий ракеты на цели, - Гаюн
Из Беларуси в РФ возвращается самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У "Сергей Атаянц"
Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".
"Из Беларуси летит ДРЛО А-50 ВКС РФ. По нашим данным, борт ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966, взлетевший с аэродрома в Мачулищах в 10:12, летит из Беларуси в РФ", - говорится в сообщении.
Самолет используется для корректировки ракетных ударов, он находился на территории Беларуси с 14 декабря.
- Напомним, утром 29 декабря Россия массированно атаковала регионы Украины. На территориях Киевской, Сумской, Николаевской, Полтавской, Житомирской, Одесской, Львовской областей, а также в Киеве работали украинские силы противовоздушной обороны. Еще в некоторых регионах были слышны взрывы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.75
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.65
- Актуальное
- Важное