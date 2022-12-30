Россия возвращает из Беларуси самолет, наводящий ракеты на цели, - Гаюн

Об этом сообщает "Белорусский Гаюн".

"Из Беларуси летит ДРЛО А-50 ВКС РФ. По нашим данным, борт ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966, взлетевший с аэродрома в Мачулищах в 10:12, летит из Беларуси в РФ", - говорится в сообщении.

Самолет используется для корректировки ракетных ударов, он находился на территории Беларуси с 14 декабря.