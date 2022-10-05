Об этом сообщила пресс-служба компании.

Газпрому совместно с итальянскими покупателями удалось найти решение о формате взаимодействия в условиях регулятивных изменений, произошедших в Австрии в конце сентября. Австрийский оператор сообщил о готовности подтверждать транспортные номинации ООО "Газпром экспорт", что позволяет возобновить поставки российского газа через территорию Австрии", - говорится в сообщении Газпрома.

Таким образом, после короткой остановки Россия возобновляет поставки газа через Австрию в Италию.

1 октября Газпром прекратил поставки газа в Италию. В компании утверждают, что это сделали, поскольку австрийский оператор отказался подтвердить "транспортные номинации" после регуляторных изменений, введенных в Австрии в конце сентября. Министерство энергетики Австрии заявило, что Газпром не подписал изменения в контракт, которые показывают корректировку технических правил, обычно вносимых в начале каждого газового года.

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