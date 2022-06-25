Россия возобновила удары "искандерами" по Украине с территории Беларуси

Об этом говорится в заключении Воздушных сил ВСУ.

"Ночью 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Всего было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования. Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3 . А также возобновил применение оперативно- тактических комплексов "Искандер" из этой страны", - отмечают украинские военные.



При этом российские крылатые ракеты "Калибр" морского базирования были в основном направлены по целям на Западе Украины.

Отдельно Воздушные силы останавливаются на том, какими ракетами россияне вели обстрел.



"На северном направлении из самолетов Ту-22М3 противник применял ракеты Х-22, а также ракеты наземного базирования по оперативно-тактическим комплексам "Искандер" и "Точка-У". На южном направлении оккупанты применили ракеты "Оникс" оперативно-тактического комплекса "Бастион", - говорится в сообщении.

Как отмечается на ТГ-канале Воздушных сил ВСУ, поражение упомянутых российских ракет "является нетипичной и крайне сложной задачей для имеющихся в Украине средств ПВО".



"Ведь скорость ракет "Оникс" и Х-22 составляет более 3000 км/ч. А ракеты ОТРК "Искандер" летят по баллистической траектории", - объясняют защитники Украины.

Вместе с тем "часть ракет оккупантов была сбита средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины", заключают в Воздушных силах.

Справка

По данным советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка, на этот раз в течение ночи по Украине в общей сложности было выпущено 48 крылатых ракет .

Основное их количество летело на Житомирщину. 10 ракет были сбиты ПВО. Вместе с тем один человек ранен.

В Киевской области было слышно 8 взрывов. Все ракеты были сбиты.

На Хмельнитчине сбили 2 ракеты.

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Также произошли обстрелы Десны в Черниговской области. Прилетели около 20 ракет. Есть разрушения инфраструктуры.

Во Львовской области снова обстреляли Яворовский район. 2 ракеты сбила ПВО, 4 ракеты прилетели.

Подавляющее большинство ракет запускалось россиянами из Беларуси - как из наземных установок, так и из самолетов, намеренно зашедших в белорусское воздушное пространство с территории РФ.

Как предупреждает украинская разведка, дальше российские спецслужбы могут устроить в Беларуси теракты под видом "украинцев" .

Цель кремля – попытаться таким образом втянуть белорусов в войну с Украиной, чтобы их силами действовать на Севере Украины.

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