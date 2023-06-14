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Россия возобновила экспорт нефти в КНДР, - ООН

14 июня, 2023 среда
05:45
Экономика

Углубляя сотрудничество между странами, Россия возобновила поставки нефти в подсанкционную Северную Корею впервые с октября 2020 года

Об этом говорится в отчете ООН.

Так, в документе, опубликованном комитетом по санкциям ООН, говорится, что Россия начала отправлять нефтепродукты в Северную Корею в декабре 2022 года, что продолжилось и в 2023 году. За этот период РФ поставила в КНДР около 67 тыс. баррелей нефти.

В отчете не уточняется, по какому пути россияне поставляли нефть в Северную Корею.

В то же время, как пишет Bloomberg, возобновление поставок нефти происходит на фоне оживления сотрудничества между давними партнерами в последние месяцы, что вызывает беспокойство, что обе страны могут уклоняться от санкций в партнерстве, которое помогает экономике Северной Кореи направлять оружие российскому диктатору Владимиру Путину для его войны в Украине.

Судя по спутниковым снимкам, опубликованным вебсайтом 38 North, Россия и Северная Корея, очевидно, возобновили торговлю единственной железной дорогой в конце прошлого года. Связь была закрыта в феврале 2020 года, когда Ким Чен Ын закрыл свои границы от новой угрозы COVID-19, отмечает издание.

Северной Корее разрешено импортировать 500 тыс. баррелей нефти в год в соответствии с режимом санкций ООН. Но КНДР нашла способы обойти эти ограничения, например, используя перевалку товаров с корабля на корабль в открытом море.

США утверждают, что сотрудничество между странами также включает отправку оружия из Пхеньяна, чтобы помочь Кремлю в войне в Украине. Объемы поставки военной техники в Москву могут расти.

Режим Ким Чен Ына владеет оружием в избытке, особенно артиллерией советских времен, применяемой на передовой в Украине. Северная Корея имеет, по оценкам Международного института стратегических исследований, арсенал из более чем 21 600 артиллерийских снарядов.

Хотя администрация американского президента Джо Байдена заявила, что оружие не сильно изменит поле боя в Украине, его продажа откроет поток дохода для северокорейского государства, изолированного от большей части мировой торговли. Любая продажа оружия будет означать смену ролей между соседями, поскольку Северная Корея десятилетиями возлагалась на оружие от своего бывшего благотворителя, Советского Союза. Пхеньяну согласно резолюциям ООН запрещено продавать оружие в течение 15 лет. В то же время, по данным американской военной разведки, страна все еще продает оружие таким странам, как Иран, Сирия и Уганда, добавляют журналисты.

Санкции против КНДР

Еще в 2006 году Совет Безопасности ООН принял девять резолюций по Северной Корее, направленных на ограничение ее военного потенциала, в том числе ракетно-ядерных программ. Документ требовал от северокорейского руководства прекратить ядерные испытания и запретил экспорт в Северную Корею ряда наименований военной техники, а также предметов роскоши.

В мае 2023 года КНДР заявила о намерениях запустить свой первый военный разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. В США же заявляли, что запуск спутника нарушит международные санкции, которые не позволяют КНДР использовать технологии баллистических ракет. Уже 31 мая сообщалось о пуске ракеты-носителя, из-за чего в Японии и Южной Корее объявляли воздушную тревогу. Пуск показался неудачным.

На это министр обороны США Ллойд Остин сказал, что "опасные и дестабилизационные ядерные и ракетные программы Северной Кореи угрожают миру и стабильности в регионе". А генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что любой запуск Пхеньяном баллистических ракет нарушает резолюцию Совета Безопасности.

На что сестра лидера Северной Кореи Ким Йо Чжон ответила, что критика запуска "самопротиворечива", поскольку США и другие страны уже запустили "тысячи спутников".

Мир
Россия
КНДР
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