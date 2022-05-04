Россия воюет только с Украиной, а не с НАТО. И тотально получает по зубам, – Подоляк
Россия воюет только с Украиной, а не с НАТО, США или Западом
Об этом пишет советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в twitter.
По его словам, такие истерические заявления с российской стороны – это попытка оправдать свою бездарность, частые поражения, размер армии вторжения и количество безвозвратных потерь.
"Россия уже 69 дней пытается убить Украину. И тотально получает по зубам".
- Владимир Зеленский заявил , что главной задачей в полномасштабной войне с Россией является отправка войск РФ на территории, где они были до 24 февраля.
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