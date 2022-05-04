Россия воюет только с Украиной, а не с НАТО. И тотально получает по зубам, – Подоляк

Об этом пишет советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в twitter.

По его словам, такие истерические заявления с российской стороны – это попытка оправдать свою бездарность, частые поражения, размер армии вторжения и количество безвозвратных потерь.

"Россия уже 69 дней пытается убить Украину. И тотально получает по зубам".