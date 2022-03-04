Россия воюет с правилами жизни в цивилизации, - Подоляк
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия бросила вызов цивилизации
Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.
"Когда начиналась война 24 февраля, то у нас партнеры говорили, что не будут оружие давать, включая немцев. Сегодня у нас мощная военная поддержка оружием из всех стран мира, то есть за 7 дней существенно все поменялось. Философия меняется, потому что это цивилизационный вызов от РФ. Она не сражается с Украиной, а с правилами жизни в этой цивилизации", - сообщил Подоляк.
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