Россия воюет с правилами жизни в цивилизации, - Подоляк

Об этом он сказал на брифинге, передает Еспресо.TV.



"Когда начиналась война 24 февраля, то у нас партнеры говорили, что не будут оружие давать, включая немцев. Сегодня у нас мощная военная поддержка оружием из всех стран мира, то есть за 7 дней существенно все поменялось. Философия меняется, потому что это цивилизационный вызов от РФ. Она не сражается с Украиной, а с правилами жизни в этой цивилизации", - сообщил Подоляк.

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