Россия воюет по методу азиатской орды: уничтожение украинцев и всего живого на своем пути, - военный эксперт Мусиенко

Военный эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.



"Россия использует метод войны азиатской орды. Мариуполь раз доказывает, что президент страны-агрессорки России Путин воюет не с Вооруженными силами Украины, РФ воюет не с украинскими военными. Врага не столько интересуют победы, сколько интересует уничтожение украинского населения, нормальных условий для жизни и истребление всего живого, что россияне видят на своем пути", - отметил Мусиенко



Эксперт подчеркнул, что для президента РФ Путина и российской армии важно продемонстрировать, как они борются с теми, кого они называют нацистами – им важна картинка и ни на какие уступки агрессор не хочет идти.



"Мы видели акты, проявления геноцида против украинского народа, которые российские военные совершали в Бородянке, Ирпене, Буче и других населенных пунктах, очевидно, по указанию Путина. Фотографии, продемонстрированные со спутников, о массовых захоронениях, которые могут быть в Мангуше и других местах под Мариуполем, ужасают. Можно только представить, сколько еще жертв может быть среди гражданского населения там", - заметил Александр Мусиенко.

Мариупольский городской совет сообщил, что за два года нацисты убили в Мариуполе 10 тысяч человек, а российские оккупанты за два месяца – более 20 тысяч мариупольцев.