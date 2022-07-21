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Главная война с Россией Россия вот-вот исчерпает потенциал в Украине, - глава британской разведки

Россия вот-вот исчерпает потенциал в Украине, - глава британской разведки

21 июля, 2022 четверг
20:04
война с Россией

Глава разведки Великобритании сказал, что российские военные, вероятно, сделают определенную операционную паузу в ближайшие несколько недель

Об этом пишет Sky News со ссылкой на заявление главы MI6 Ричарда Мура.

По его словам, это даст Украине ключевую возможность нанести ответный удар.

"Я думаю, что они вот-вот исчерпают потенциал. Наша оценка состоит в том, что россиянам будет все труднее поставлять рабочую силу в течение следующих нескольких недель. Им придется сделать определенную паузу, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар", - сказал он. он.

В последние несколько недель военные эксперты заявили, что жертвы с обеих сторон становятся неприемлемыми и могут привести к замедлению конфликта.

  • 20 июля британская разведка назвала фактор, который станет ключевым в боях за Херсон.

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