Россия вошла в список стран - нарушителей религиозных свобод

Об этом сообщает Государственный департамент США.



"Ежегодно Госсекретарь несет ответственность за определение правительств и негосударственных субъектов, которые из-за нарушений религиозных свобод могут быть внесены в список нарушителей в соответствии с Международным законом о свободе вероисповедания. Я (Госсекретарь США Энтони Блинкен, - ред.) назначаю Бирму, Китайскую Народную Республику, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан вызывающими особое беспокойство странами за то, что они занимались или терпимо относились к "систематическим, постоянным и вопиющим нарушениям религиозных свобод", - говорится в сообщении.



Кроме того, Алжир, Коморские Острова, Куба и Никарагуа внесены в специальный список наблюдения, потому что нарушали или игнорировали "серьезные нарушения религиозных свобод".



Также США будут следить за организациями и группировками, среди которых "Аш-Шабаб", "Боко Харам", ИГИЛ, хуситы, Талибан и другие.



"Во многих местах по всему миру мы продолжаем наблюдать, как правительства преследуют, арестовывают, угрожают, заключают в тюрьму и убивают людей просто за то, что они стремятся жить в соответствии со своими убеждениями. Мы будем продолжать давить на все правительства, чтобы они исправили недостатки в их законах и практике, а также способствовать привлечению к ответственности лиц, ответственных за нарушение свобод", - отметили в Госдепе.