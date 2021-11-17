Россия вошла в список стран - нарушителей религиозных свобод
Соединенные Штаты Америки опубликовали ежегодный список стран - нарушителей религиозных свобод, в который вошла Российская Федерация
Об этом сообщает Государственный департамент США.
"Ежегодно Госсекретарь несет ответственность за определение правительств и негосударственных субъектов, которые из-за нарушений религиозных свобод могут быть внесены в список нарушителей в соответствии с Международным законом о свободе вероисповедания. Я (Госсекретарь США Энтони Блинкен, - ред.) назначаю Бирму, Китайскую Народную Республику, Эритрею, Иран, КНДР, Пакистан, Россию, Саудовскую Аравию, Таджикистан и Туркменистан вызывающими особое беспокойство странами за то, что они занимались или терпимо относились к "систематическим, постоянным и вопиющим нарушениям религиозных свобод", - говорится в сообщении.
Кроме того, Алжир, Коморские Острова, Куба и Никарагуа внесены в специальный список наблюдения, потому что нарушали или игнорировали "серьезные нарушения религиозных свобод".
Также США будут следить за организациями и группировками, среди которых "Аш-Шабаб", "Боко Харам", ИГИЛ, хуситы, Талибан и другие.
"Во многих местах по всему миру мы продолжаем наблюдать, как правительства преследуют, арестовывают, угрожают, заключают в тюрьму и убивают людей просто за то, что они стремятся жить в соответствии со своими убеждениями. Мы будем продолжать давить на все правительства, чтобы они исправили недостатки в их законах и практике, а также способствовать привлечению к ответственности лиц, ответственных за нарушение свобод", - отметили в Госдепе.
- Напомним, во вторник, 16 ноября, президент Джо Байден запретил въезд в США представителям властей Никарагуа.
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