Россия во второй раз за ночь обстреляла Запорожье: около 10 приходов с ракет
В районе 2:00 российский агрессор второй раз за ночь, с 8 на 9 октября, атаковал Запорожье ракетами
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Воздушная тревога в Запорожье и области была объявлена в 01:26.
"Враг продолжает терроризировать город Запорожье. Почти десяток новых приходов ракет. Последствия устанавливаются", – написал Старух.
- Вечером, 8 октября, в Запорожье прогремели взрывы. Россияне ударили по объекту инфраструктуры.
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