Россия во второй раз за ночь обстреляла Запорожье: около 10 приходов с ракет

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Воздушная тревога в Запорожье и области была объявлена в 01:26.

"Враг продолжает терроризировать город Запорожье. Почти десяток новых приходов ракет. Последствия устанавливаются", – написал Старух.

Вечером, 8 октября, в Запорожье прогремели взрывы. Россияне ударили по объекту инфраструктуры.

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