Россия во время ракетных атак больше применяет авиацию, чем морские ракетоносители, - Гуменюк
Глава Объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что во время ракетных обстрелов Украины российские войска планируют больше использовать авиацию, чем морские ракетоносители
Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
"Их атаки за прошедшие сутки противорадиолокационными ракетами Х-31 по Херсонщине говорят о том, что они планируют и дальше применять авиацию и очень боятся нашей противовоздушной обороны. Больше ставка пока на авиацию, чем на морские ракетоносители. В частности, на Херсонщине, в районе Берислава, враг активизировал использование авиации и управляемых авиационных бомб. Дважды за минувшие сутки такие атаки были совершены, кстати, есть результаты работы нашей ПВО – мы их можем сбивать", – отметила Гуменюк.
Справка
Х-31 - советская/российская тактическая управляемая ракета класса "воздух - поверхность" средней дальности для таких истребителей, как МиГ-29 и Су-27, однако применяется также с самолетов Су-24, Су-34, Су-35 и МиГ-31.
Есть противокорабельный (Х-31А) и противорадиолокационный (Х-31П) варианты ракет. Противорадиолокационная Х-31П и противокорабельная ракеты X-31A – серийные боевые авиационные ракеты, оснащенные комбинированным прямоточным воздушно-реактивным двигателем, обеспечивающим поддержание высокой скорости на всей траектории полета.
- Глава Объединенного координационного прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила , что по состоянию на 28 марта в Черном море дежурят 7 кораблей, среди них один носитель крылатых ракет "Калибр".
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