Россия внесла Коломойского в список террористов и экстремистов

Об этом пишет издание " Настоящее время ".

Отмечается, что Коломойский был внесен в национальную часть реестра, куда обычно добавляют людей с российским гражданством.

Издание напоминает, что в России Коломойский обвиняется в "применении запрещенного оружия на востоке Украины". Еще в 2014 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Коломойского.

Сообщается, что также в список попали экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук, бывший нардеп Украины Олег Ляшко, военный Константин Гришин и командир полка "Азов" Андрей Белецкий.