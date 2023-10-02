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Россия внесла Коломойского в список террористов и экстремистов

2 октября, 2023 понедельник
21:01
Мир Игорь Коломойский

Росфинмониторинг 2 октября внес бизнесмена Игоря Коломойского в список террористов и экстремистов

Об этом пишет издание " Настоящее время ".

Отмечается, что Коломойский был внесен в национальную часть реестра, куда обычно добавляют людей с российским гражданством.

Издание напоминает, что в России Коломойский обвиняется в "применении запрещенного оружия на востоке Украины". Еще в 2014 году Басманный суд Москвы заочно арестовал Коломойского.

Сообщается, что также в список попали экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук, бывший нардеп Украины Олег Ляшко, военный Константин Гришин и командир полка "Азов" Андрей Белецкий.

Что известно о делах, связанных с Коломойским

В конце 2016 года правительство приняло решение о национализации ПриватБанка, после чего финучреждение было докапитализировано более чем на 155 млрд грн. Ранее Минюст США обвинил Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка, которые он потом якобы отмывал через компании в США и других странах. Сам олигарх отверг обвинения и отметил, что все инвестиции "делал из собственных средств".

В украинских и иностранных судах рассматривалось более 240 производств по национализации ПриватБанка. В частности, в лондонском суде идет процесс по иску ПриватБанка к бывшим владельцам финучреждения Коломойскому и Боголюбову и аффилированным к ним компаниям. Банк требует возмещения в связи со схемами, имеющими признаки мошенничества и отмывания средств, которые, как считает банк, реализовали его бывшие владельцы.

5 марта 2021 года США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи.

В сентябре 2022 года украинские антикоррупционные органы сообщили восьми фигурантам уголовного расследования подозрение в завладении средствами ПАО "Укрнафта", одним из акционеров которой является связанная с Игорем Коломойским группа "Приват", на сумму более 13 миллиардов гривен. Среди подозреваемых - бывший глава правления Укрнафты; бывшая заместительница руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки компании; бывшая руководительница отдела контроля за учетом поставки нефти и нефтепродуктов Укрнафты; бывшие директора пяти коммерческих предприятий.

Позже, 7 ноября того же 2022 года, государство изъяло имущество пяти стратегически важных предприятий, среди которых были "Укрнафта" и "Укртатнафта". При этом в ноябре 2022-го в России бизнесменов Игоря Коломойского и совладельца группы "Приват" Геннадия Боголюбова заочно арестовали за якобы присвоение 800 тысяч тонн российской нефти.

Утром субботы, 2 сентября 2023 года, СБУ объявила Игорю Коломойскому подозрение в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

В тот же день Коломойский прибыл в Шевченковский районный суд города Киева, где ему избрали меру пресечения по делу о мошенничестве - арест на 60 дней с возможностью внесения залога в 509 млн грн.

Внештатный советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что в материалах дела о мошенничестве Коломойский фигурирует как гражданин Израиля и Кипра.

Однако издание "Цензор.Нет" опубликовало видео избрания Коломойскому меры пресечения, во время которого судья назвал подозреваемого гражданином Украины.

Игорю Коломойскому инкриминируют мошенничество и противоправное завладение чужим имуществом.

6 сентября рассмотрение апелляции на меру пресечения Игоря Коломойского отложили до 25 сентября, поскольку материалы дела не успели передать в суд.

В четверг, 7 сентября, Игорю Коломойскому и еще 5 лицам, бывшим работникам банковского учреждения, сообщили о новом подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств ПриватБанка.

8 сентября по материалам НАБУ на 48 часов были арестованы активы Коломойского.

15 сентября СБУ проинформировала , что Игорю Коломойскому сообщили о третьем подозрении относительно незаконного завладения 5,8 млрд грн.

В понедельник, 25 сентября, в Киевском апелляционном суде прошло заседание по делу олигарха Коломойского. Его посетили бывший глава МКИП Александр Ткаченко и телеведущие телеканала "1+1", которые согласились взять олигарха на поруки.

Россия
Игорь Коломойский
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