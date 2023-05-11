Россия внесла Арестовича в список террористов: он отреагировал
Росфинмониторинг внес экс-советника ОПУ Алексея Арестовича в список лиц, по которым имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору
Соответствующая информация появилась в списке росфинмониторинга 11 мая, передает российский Интерфакс.
Согласно российскому законодательству, банки замораживают средства включенных в этот список лиц.
Сам Арестович уже отреагировал на эту информацию.
"Мелочь, а приятно", - написал он в соцсетях.
Следует отметить, что Арестович уже находится в украинской базе "Миротворец". Там его назвали профессиональным провокатором.
- 17 января Арестович уволился с должности внештатного советника главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. Этому предшествовал скандал, который Арестович спровоцировал своими высказываниями о том, что ракета, летевшая над Днепром 14 января, была сбита силами противовоздушной обороны Украины и взорвалась при падении на подъезд многоэтажки.
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