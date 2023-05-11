Россия внесла Арестовича в список террористов: он отреагировал

Соответствующая информация появилась в списке росфинмониторинга 11 мая, передает российский Интерфакс.

Согласно российскому законодательству, банки замораживают средства включенных в этот список лиц.

Сам Арестович уже отреагировал на эту информацию.

"Мелочь, а приятно", - написал он в соцсетях.

Следует отметить, что Арестович уже находится в украинской базе "Миротворец". Там его назвали профессиональным провокатором.