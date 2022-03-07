Россия вместо гуманитарных коридоров хочет сделать кровавые, - Зеленский

Об этом в вечернем обращении рассказал Владимир Зеленский, сообщает Эспрессо.TV .

"Многие ежедневно говорили о гуманитарных коридорах, которыми мирные жители могут выйти из тех городов, куда пришла Россия. Многие жители остаются, чтобы защищать свои города, но есть и такие, которым действительно нужно выйти. И мы неоднократно слышали обещание, что гуманитарные коридоры будут , но их нет. Вместо гуманитарных коридоров Россия способна сделать кровавые коридоры", - сообщил глава государства.

Президент также напомнил о том, что в Ирпене была убита семья: мужчина женщина и двое детей. По дороге, где они готовились выйти из города. Целую семью!

"А сколько таких семей в Украине уже погибло? Мы этого не простим, не забудем и накажем каждого, кто совершил зверства на этой войне. Найдем каждую сволочь, которая стреляла по нашим городам, по нашим людям, которая бомбила нашу землю, запускавшую ракеты "Какая приказывала и нажимала на пуск. Вам не будет ни одного тихого места на этой земле, кроме могилы", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, президент также сообщил , что разочарован позицией западных лидеров, которые не отреагировали на дерзкий анонс России об обстреле украинских предприятий.

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