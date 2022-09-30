Россия ветировала резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую аннексию украинских территорий
Россия применила право вето к резолюции Совбеза ООН, осуждающей аннексию временно оккупированных украинских территорий
Об этом сообщает CNN.
В тексте резолюции осуждалась "организация Россией незаконных так называемых референдумов в регионах в рамках международно признанных границ Украины". В документе говорилось, что псевдореферендумы "не имеют юридической силы"
В резолюции также звучал призыв к России "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины в пределах ее международно признанных границ".
Во время голосования за резолюцию Бразилия, Габон, Индия и Китай воздержались. Поддержали документы Албания, Великобритания, Гана, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, ОАЭ, США и Франция.
Россия была единственной страной, выступившей против резолюции.
- Видео заседания Совета Безопасности ООН можно просмотреть здесь.
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