Россия ветировала проект резолюции Совбеза ООН о полномасштабном вторжении РФ в Украину

Об этом сообщает Reuters.



"Китай воздержался от голосования - шага, который западные страны рассматривают как победу, демонстрируя международную изоляцию России. Объединенные Арабские Эмираты и Индия также воздержались от голосования по тексту, разработанному США. Остальные 11 членов совета проголосовали за", - говорится в сообщении.



Дипломаты отмечают, что в последние минуты перед принятием решения голосование было отложено на два часа для того, чтобы США и другие члены договорились с Китаем о его содержании. В Совбезе ООН право на вето имеют Россия, США, Китай, Франция и Великобритания.



Издание передает, что в скором времени проект резолюции рассмотрит Генассамблея ООН, состоящая из 193 членов.



"Совет смягчил формулировку в своей резолюции, сказав, что "сожалеет" о российской агрессии против Украины, вместо "осуждает". Также была изъята ссылка на главу 7 Устава ООН, которая касается санкций и разрешения применения силы, изъята и ссылка на президента ", - говорится в сообщении.



Посол Великобритании в ООН Барбара Вудворд заявила, что не стоит сомневаться в том, что Россия изолирована и ее агрессия против Украины нет никакой поддержки.



"Мы едины с Украиной и ее народом, несмотря на то, что безрассудный, безответственный постоянный член Совета Безопасности злоупотребляет своей властью, чтобы атаковать своего соседа и взрывать ООН и нашу международную систему", - сказала о России посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.



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