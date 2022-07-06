Россия вертолетными ударами Ка-52 атаковала переправу через Ингулец на севере Херсонской области
В районе освобожденной Ивановки на Херсонщине Россия вертолетными ударами Ка-52 атаковала переправу через Ингулец
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в нашей зоне ответственности имеет логику и развитие под контролем сил обороны. Противник продолжает применять тактику ракетных и авиационных ударов на фоне всеобщего обустройства рубежей обороны", - говорится в отчете.
Обстрелы Украины
Утром с применением тяжелой ствольной артиллерии в очередной раз обстреляна Большая Костромка. Повреждены сельскохозяйственные склады. Человеческих утрат нет.
Одиночными и парными вражескими вертолетными ударами Ка-52 атакована переправа через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобожденной Ивановки. Потерь нет.
Во время воздушного боя над Херсонщиной один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами "воздух-воздух" пару наших штурмовиков. Удачи не имел.
Потери России
Тем временем наши авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам РФ в районе Благодатного. Результаты еще разведываются.
Ракетно-артиллерийские и другие подразделения путем отработки огневых задач обеспечили потери врага в количестве 18 рашистов, 2 самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона-С", 1 зенитной установки 23 калибра, 1 гаубицы "Мста-Б", 5 единиц автомобильной техники, а также 2 склада боеприпасов.
Обращение к украинцам
Не преуспевая в спекуляциях на тему всемирного голода в обмен на ослабление мировых санкций, рашисты пытаются атаковать портовую инфраструктуру – элеваторы, хранилища и склады – под видом уничтожения скопления военной техники, а вражеская пропаганда разгоняет измену о провокациях с применением ядовитых веществ.
Враг свирепствует, желая восстановить свои позиции и найти рычаги влияния на мировое сообщество, мирное население Украины и на несокрушимых защитников ее независимости.
Будьте бдительны и сознательны, не пренебрегайте предупреждениями об опасности, соблюдайте информационную гигиену и не извещайте врага о последствиях попаданий и наших сил обороны!
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