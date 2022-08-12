Россия вертолетами и авиацией обстреляла освобожденные населенные пункты на Юге Украины

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в южной операционной зоне стабильно напряжена, но под контролем сил обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны без существенных изменений в составе и положении. Ограниченный в продвижении по суше, враг применяет армейскую авиацию и ракетно-артиллерийское вооружение для демонстрации. линии столкновения", - пишут в "Юге".

В направлении позиций ВСУ и освобожденных населенных пунктов россияне нанесли 8 ударов вертолетами, 4 удара штурмовой авиацией. Украинских потерь нет.

В результате удара РСЗО "Смерч" по Березнеговатому. Ранения получил местный житель.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb