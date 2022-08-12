Россия вертолетами и авиацией обстреляла освобожденные населенные пункты на Юге Украины
За сутки, 11 августа, россияне нанесли 8 ударов вертолетами и 4 удара штурмовой авиацией по позициям ВСУ и освобожденным населенным пунктам
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Ситуация в южной операционной зоне стабильно напряжена, но под контролем сил обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны без существенных изменений в составе и положении. Ограниченный в продвижении по суше, враг применяет армейскую авиацию и ракетно-артиллерийское вооружение для демонстрации. линии столкновения", - пишут в "Юге".
В направлении позиций ВСУ и освобожденных населенных пунктов россияне нанесли 8 ударов вертолетами, 4 удара штурмовой авиацией. Украинских потерь нет.
В результате удара РСЗО "Смерч" по Березнеговатому. Ранения получил местный житель.
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