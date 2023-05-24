Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"На самом деле они вчера (23 мая, - ред.) уже начали перебрасывать войска. Они сняли с полигонов в Беларуси те части, которые там находились, в частности в Брестской области. Своим ходом, маршем отправили в сторону российской границы, в Смоленск. Я так подозреваю, что именно эти войска они хотят привлечь", – считает Виктор Ягун.

Генерал-майор запаса СБУ подчеркнул, что границу в Белгородскую область перешло не больше 100 добровольцев легиона "Свобода России" и РДК, а также за 8 часов захватили территорию.

Читайте также: ISW: В России ощущаются информационные потрясения из-за событий в Белгородской области

"Это в комплексе говорит о том, что вход на территорию РФ и тот беспорядок, который они (российские добровольцы, - ред.) натворили - очень удачная спецоперация. Она и в информационном плане, и в агитационном, и демонстрационном очень удачная", - подытожил экс-заместитель. главы СБУ.