Россия, вероятно, перебросила войска с полигонов в Беларуси на Белгородщину, - генерал-майор СБУ Ягун
Заместитель главы Службы безопасности Украины 2014-2015 гг., генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, что враг, вероятно, перебросил подразделения с белорусских полигонов на Белгородщину
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"На самом деле они вчера (23 мая, - ред.) уже начали перебрасывать войска. Они сняли с полигонов в Беларуси те части, которые там находились, в частности в Брестской области. Своим ходом, маршем отправили в сторону российской границы, в Смоленск. Я так подозреваю, что именно эти войска они хотят привлечь", – считает Виктор Ягун.
Генерал-майор запаса СБУ подчеркнул, что границу в Белгородскую область перешло не больше 100 добровольцев легиона "Свобода России" и РДК, а также за 8 часов захватили территорию.
Читайте также: ISW: В России ощущаются информационные потрясения из-за событий в Белгородской области
"Это в комплексе говорит о том, что вход на территорию РФ и тот беспорядок, который они (российские добровольцы, - ред.) натворили - очень удачная спецоперация. Она и в информационном плане, и в агитационном, и демонстрационном очень удачная", - подытожил экс-заместитель. главы СБУ.
- 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили, что освободили населенные пункты Козинка и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
- Поздним вечером 22 мая в РосСМИ появилась информация, что в Белгороде зафиксированы прилеты в административные здания, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщали об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке.
- Также в новом отчете Института изучения войны отметили, что в России ощущаются информационные потрясения из-за событий в Белгородской области.
- В Белгородской области РФ продолжается "контртеррористическая операция". Губернатор заявляет о раненых и призывает местных пока не возвращаться домой.
- Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что РФ разрушает все мифы о возможности защищать население Белгородской области.
- Украинские военные не принимали участия в операции по проникновению в Белгородскую область 22 мая, - рассказал газете The New York Times чиновник из Украины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное