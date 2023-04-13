Такое предположение озвучил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

"Следует отметить, что, по имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит осенью Кремлю активизировать ракетные удары по территории нашей страны", - сказал он.

Россияне утверждают, что их крылатая ракета Х-50 может поражать цели на дальности до 1,5 тысячи километров. Изделие представляет собой дозвуковую ракету, которая использует систему наведения стратегической ракеты Х-101, но имеет меньший по размерам планер. Эта ракета длиной в шесть метров и имеет массу около 1600 килограммов. Ее крейсерская скорость полета – 700 километров в час (максимальная – 950). Носителями Х-50 являются бомбардировщики Ту-22М3, а также стратегические Ту-95МС и Ту-160.