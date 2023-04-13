Россия, вероятно, отложила массированные ракетные обстрелы Украины до осени – Генштаб
Предположительно, Россия отложила массированные ракетные удары по Украине до осени. Летом оккупанты намерены запустить серийное производство новых крылатых ракет
Такое предположение озвучил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
"Следует отметить, что, по имеющимся данным, в июне этого года РФ планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит осенью Кремлю активизировать ракетные удары по территории нашей страны", - сказал он.
Россияне утверждают, что их крылатая ракета Х-50 может поражать цели на дальности до 1,5 тысячи километров. Изделие представляет собой дозвуковую ракету, которая использует систему наведения стратегической ракеты Х-101, но имеет меньший по размерам планер. Эта ракета длиной в шесть метров и имеет массу около 1600 килограммов. Ее крейсерская скорость полета – 700 километров в час (максимальная – 950). Носителями Х-50 являются бомбардировщики Ту-22М3, а также стратегические Ту-95МС и Ту-160.
- Ранее в ГУР говорили, что россияне исчерпали свои стратегические запасы ракет.
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