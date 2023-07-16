Об этом пишет министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что некоторые социальные медиагруппы, связанные с ЧВК Вагнера, возобновили свою деятельность, акцентируя на работе группы в Африке.

"По последним заявлениям российских должностных лиц государство, вероятно, готово принять амбиции ЧВК Вагнера по поддержке ее широкого присутствия на континенте", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в разведке отметили, что 12 июля министерство обороны России объявило, что ЧВК Вагнера передала 2000 единиц военной техники, включая танки.

Также британская разведка подтвердила, что по состоянию на 15 июля 2023 года, по крайней мере небольшой контингент вагнеровцев прибыл в лагерь в Беларуси.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ЧВК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах "ДНР" и "ЛНР". Вероятно, это были наемники ЧВК Вагнера.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил информацию о появлении наемников ЧВК Вагнера в Беларуси и заявил, что Украина внимательно следит за ситуацией, чтобы понимать все места, где они будут дислоцироваться, какое количество их будет и какие задачи они будут выполнять.