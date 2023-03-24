Россия, вероятно, будет продолжать совершать воздушные нападения по украинским городам, - начальник КМВА Попко
Россия, вероятно, будет продолжать осуществлять ракетные атаки по гражданским объектам в украинских городах
Об этом сообщает начальник КМВА Сергей Попко.
По его словам, ракетные удары по гражданским объектам в мирных украинских городах за последнюю неделю четко сигнализируют, что враг не отказался от своей тактики ракетно-бомбового геноцида. Так, за последнюю неделю в ряде украинских городов российская армия обстреляла Пункт Несокрушимости, больницы, школы, жилые дома и музей.
"Страна-террорист, вероятно, будет продолжать воздушные приступы с применением широкого спектра ракетного вооружения", - сказал Попко.
Он отметил, что Россия регулярно пытается выявить украинские системы ПВО. Также их разведывательные БПЛА и разведчики Су-24МР системно работают вдоль северных границ Украины.
Также начальник КМВА сообщил, что на аэродромах России сосредоточены стратегические бомбардировщики типа Ту-95МС, Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3. Они находятся в готовности к применению. Кроме того, в Черном море на боевом дежурстве находятся четыре носителя крылатых ракет, в том числе подлодка. Их общий залп составляет до 24 крылатых ракет типа "калибр".
"Поэтому угроза очередного комплексного массированного ракетного удара реальна. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, соблюдайте правила безопасности!" – подчеркнул Попко.
- 24 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о ночной атаке российской армии, около 10 самолетов Су-35 атаковали Сумщину, "шахеды" - Кривой Рог.
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