Россия вербует сербов на войну в Украине, Путин впервые с начала вторжения жмет руку лидеру ЕС, а ВСУ поражает вражеские склады ракетами ATACMS. Акценты мировых СМИ 18 октября

На это и не только обращали внимание мировые СМИ на утро 18 октября.

Россия вербует сербов на войну в Украине

Утечка списка антивоенных обличителей свидетельствует о планах призыва сотен сербов для пополнения российской армии, сообщает The Guardian и рассказывает историю сербов, ставших российскими солдатами.

В начале сентября Бранко сел на прямой рейс из Белграда в Москву, пишет издание, после нескольких дней пребывания он вместе с тремя другими гражданами Сербии был доставлен в призывной пункт в Красногорске, где за один где-то сербы стали солдатами России и стали ждать отправки в Украину.

"Бранко (не настоящее имя) стал частью последней кампании Москвы по вербовке сербов для участия в российской армии в Украине, поскольку Кремль стремится пополнить свои силы, истощенные 18 месяцами боевых действий", – отмечают в СМИ.

На основе свидетельств двух сербских боевиков, ездивших в Россию, а также утечки списка завербованных сербов, The Guardian выяснила, что российские чиновники, похоже, планируют завербовать сотни сербских граждан для пополнения армии.

После начала вторжения Путин лидер подписал указ о сокращении минимальной продолжительности военной службы по контракту для иностранцев с пяти лет до одного, а также предложил ускоренный набор нероссийских комбатантов.

"Сербия, кандидат на вступление в ЕС с 2012 года, пытается сбалансировать исторически тесные связи с Россией и стремление к интеграции с Европой, а напряженность обострилась из-за войны в Украине, где многие сербы симпатизируют России", – подчеркивает издание.

Как добавляют аналитики, несмотря на то, что количество завербованных сербов пока не выглядит достаточно значительным, чтобы ощутимо повлиять на ситуацию на поле боя, действия Москвы могут привести к обострению ее отношений с Сербией, одним из немногих ее союзников на западе.

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Возглавлял сербскую схему вербовки Давор Савичич, воевавший с 2014 года в войне против Украины и связанный с ЧВК "Вагнера". В своем интервью Соловьеву он откровенно рассказал о том, как его поставили во главе подразделения сербских граждан в Украине.

"Сейчас мы официально подписываем контракт с российским министерством обороны. Солдаты проходят через Красногорский военкомат, – сказал Савичич тогда, описывая детали, которые совпадают с рассказом Бранко о вербовке. – После дополнительной подготовки ребят отправляют на Луганское направление".

Точное количество сербов, подписавших контракт с российскими военными, остается неизвестным. Антивоенная российская группа информаторов "Орден республики" предоставила The Guardian список из 13 сербов, подписавших контракт с российскими военными с сентября.

Призывная кампания рискует усилить напряженность в отношениях между Москвой и Белградом. Министр обороны Сербии Милош Вучевич предостерег сербов от вступления в российские ряды. С тех пор более двух десятков сербских националистов были привлечены к уголовной ответственности.

Путин впервые с начала вторжения жмет руку лидеру ЕС

Путин впервые пожал руку лидеру ЕС после начала вторжения в Украину, пишет Politico. Этим лидером стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, также прибывший в Китай.

Ссылаясь на российское ИА ТАСС, Орбан сказал Путину, что: "Венгрия никогда не стремилась конфронтировать с Россией. Скорее наоборот: Венгрия всегда преследовала цель построения и расширения лучших коммуникаций".

Встреча состоялась во вторник во время двухдневного форума, посвященного 10-летию инициативы президента Китая Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", где Орбан и Путин обсудили сотрудничество в области транспортировки природного газа и сырой нефти, а также ядерной энергетики.

"В течение многих лет венгерский лидер поддерживал тесные личные отношения с Путиным и не спешил осуждать вторжение Москвы в Украину, а также занимал дружественную по отношению к России позицию в конфликте", - подчеркивает Politico.

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ВСУ поражает вражеские склады и самолеты ракетами ATACMS

Украинские военные выпустили версию предоставленных США ракет большой дальности ATACMS для поражения российских военных самолетов и складов боеприпасов в оккупированной Украине, сообщает The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного украинского военного. Это стало первым известным случаем использования Киевом этих боеприпасов.

ВСУ выпустили 18 ракет по целям в оккупированных Бердянске и Луганске. Как напоминает WP, Украина больше года убеждала Вашингтон послать "ПТРК", которые могут поражать цели на расстоянии 100 миль и больше. Дальше, чем другое оружие, которое Соединенные Штаты предоставили Киеву.

Американский чиновник, знакомый с поставками, сообщил, что ракеты имеют дальность действия около 100 миль, что является средним показателем для разных типов ПТРК. По словам чиновника, это было первое использование этой ракетной системы Украиной.

"Эти удары демонстрируют новую способность Украины поражать ключевые цели в глубине удерживаемой Россией территории, что может позволить ей нанести значительный ущерб российской технике и арсеналам, а также убить или ранить оккупационных российских солдат вдали от линии фронта", - отмечают в издании.

Новые возможности могут создать крайне необходимый импульс для отвоевания украинской армией оккупированных территорий.

Силы специальных операций Украины подтвердили во вторник в Telegram, что они провели ночную операцию под названием "Dragonfly" в Бердянске и в оккупированной Луганской области, что привело к "значительным потерям" с российской стороны. Были уничтожены девять вертолетов, зенитная ракетная установка, склад боеприпасов и различная специальная техника, находившаяся на аэродромах, пишет WP со ссылкой на сообщение.

Украина уже давно лоббировала получение этого оружия. Между тем, американские чиновники сначала отклонили эти запросы, обеспокоенные тем, что Украина может использовать оружие, предоставленное США, для нанесения ударов по целям на территории России. Администрация Байдена опасалась, что подобный шаг может привести к резкой эскалации участия Соединенных Штатов в войне.

Вместе с тем, представители Пентагона предупредили, что ракеты не решат других проблем, с которыми сталкиваются украинские военные.