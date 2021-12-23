Россия вербует наемников с боевым опытом, чтобы отправить их на Восток Украины, - Reuters
Россия собирает наемников, имеющих боевой опыт, и отправляет их на оккупированные украинские территории, чтобы усилить свои войска
Об этом сообщает Reuters.
Анонимные источники рассказали, что им предложили принять участие в войне против Украины на временно оккупированных территориях в составе российских оккупационных войск.
"Здесь аншлаг. Собирают всех с боевым опытом", - сказал изданию один из двух источников, принявший предложение от российских наемников-вербовщиков поехать на Донбасс.
Один из бойцов, согласившийся на такое предложение, отметил, что уже воевал в Украине и Сирии за группы российских охранников, чьи операции были тесно связаны со стратегическими интересами России. Он заявил, что планирует присоединиться к российским оккупационным войскам на Донбассе.
В то же время эти лица заявили, что не знают ничего о каких-либо планах новой атаки России на Украину или о подготовке к этому.
Несколько источников, ранее воевавших на российской стороне, отметили, что развертывание войск РФ происходило в оборонительных целях.
"Другой источник сообщил, что он не принимал непосредственного участия в развертывании, но поддерживал связь с людьми на местах, прошедших специальное обучение. Он сказал, что целью развертывания было то, что он назвал диверсионной деятельностью для подрыва стабильности в Украине", - говорится в сообщении.
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