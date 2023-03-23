Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Чтобы покрыть тяжелые потери личного состава, Москва прибегает к поиску наемников за границей. Таким образом РФ хочет восстановить свой наступательный потенциал. В то же время, привлекая иностранцев, правительство Владимира Путина планирует избежать роста социального напряжения в обществе.

Армия-оккупант планирует привлечь до 2 тысяч наемников из Беларуси - речь идет, в частности, о сотрудниках охранного предприятия "ГвардСервис". Последнее является первым подобным в Беларуси и создано специальным указом самопровозглашенного президента Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.

"Кроме того, известно о прибытии в РФ около 100 наемников из Анголы. Об их участии в войне договорился лично глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в африканскую страну", – сообщили в Центре национального сопротивления.