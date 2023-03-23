Россия вербует для войны в Украине наемников в Беларуси и Анголе, - ЦНС
Враг планирует привлечь на войну в Украине до 2 тысяч наемников из Беларуси и около сотни из Анголы
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Чтобы покрыть тяжелые потери личного состава, Москва прибегает к поиску наемников за границей. Таким образом РФ хочет восстановить свой наступательный потенциал. В то же время, привлекая иностранцев, правительство Владимира Путина планирует избежать роста социального напряжения в обществе.
Армия-оккупант планирует привлечь до 2 тысяч наемников из Беларуси - речь идет, в частности, о сотрудниках охранного предприятия "ГвардСервис". Последнее является первым подобным в Беларуси и создано специальным указом самопровозглашенного президента Лукашенко в 2019 году. Базируются "охранники" на территории бывшего центра подготовки белорусских спецназовцев.
"Кроме того, известно о прибытии в РФ около 100 наемников из Анголы. Об их участии в войне договорился лично глава МИД РФ Сергей Лавров во время визита в африканскую страну", – сообщили в Центре национального сопротивления.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38
Покупка 38Продажа 38.77
-
EUR
Покупка 40.55Продажа 41.44
- Актуальное
- Важное