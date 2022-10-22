Россия вербует боевиков в одной из стран Ближнего Востока, - Генштаб ВСУ
Россияне вербуют для участия в войне против Украины боевиков в одной из стран Ближнего Востока
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .
"Наряду с поиском оружия российское военное руководство не оставляет попыток привлечения к войне в Украине иностранных наемников. По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается вербовка боевиков", - говорится в возведении Генштаба.
В Генштабе добавили, что идет развертывание совместной региональной группировки войск РФ и Беларуси. В течение суток авиация противника совершала учебно-тренировочные полеты в воздушном пространстве Беларуси.
По имеющейся информации, между российскими и белорусскими военными отмечаются редкие случаи конфликтов на фоне национальной принадлежности и дерзкого отношения россиян к белорусам.
Также растет уровень недовольства действиями военного управления со стороны гражданского населения РФ. В частности, из-за мобилизации, которая продолжается в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление ее завершения.
- 22 октября Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты в Херсоне переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям в городе .
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