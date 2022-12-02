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Россия ведет себя агрессивно. Глава Мюнхенской конференции призвал поддержать Украину на пути возвращения Крыма

2 декабря, 2022 пятница
12:38
Мир

Германия должна поддержать Украину, если она решит возвращать Крым военным путем

Об этом сообщил бывший советник Ангелы Меркель и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в интервью Deutsche Welle .

"Крым, безусловно, является частью Украины, и Украина имеет полное право отвоевать и вернуть свою территорию. Поэтому решение должна принимать Украина", – сказал он.

По его словам, Германия пыталась решить проблему с Россией дипломатическим путем после начала ее агрессии против Украины в 2014 году из-за переговоров и минских соглашений.

"Теперь Россия отодвинула все эти усилия на второй план - Россия ведет себя очень агрессивно, Россия несет ответственность за гибель десятков тысяч человек. Посмотрите только на Мариуполь, на то, как они его разрушили! Они разрушили его так же, как Грозный. Поэтому мы должны предоставлять всестороннюю поддержку украинцам, и если Украина может вернуть Крым, ее необходимо поддержать", – добавил Хосейн.

  • На оккупированном полуострове Крым военные комиссариаты проводят подготовку новой волны мобилизации. А на захваченной территории Херсонщины враг усилил фильтрационные меры.

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