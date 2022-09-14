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Россия ведет безнадежную битву, - Боррель

14 сентября, 2022 среда
20:56
Мир Хосеп Боррель

Контрнаступлением Украины началась новая фаза войны, а Кремль ведет безнадежную битву на фоне санкционного давления со стороны Запада, которое будет продолжаться

Об этом написал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в колонке для Project-syndicate.

"Успешное контрнаступление украинских Вооруженных сил уже изменило стратегический баланс на земле. Поскольку Европа и ее партнеры намерены продолжать оказывать поддержку Украине и сохранять санкции против России, Кремль ведет безнадежную битву", – заявил Боррель.

"Пока неизвестно, как далеко зайдет украинское контрнаступление, но уже ясно, что стратегический баланс смещается", – заявил евродипломат.

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Боррель отметил эффективность антироссийских санкций как инструмента войны. "Те, кто ставит под сомнение эффективность санкций, становятся на все более шаткую позицию. В целом санкции имеют двойную функцию: сигнализировать и принуждать. Сигнал выражает оппозицию к поведению государства, которая в этом случае включает нарушения международного права и необдуманные нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру. И, хотя мы не находимся в состоянии войны с Россией, принуждение направлено как на то, чтобы заставить изменить ее поведение, так и на размывание экономических и технологических средств для ее агрессии".

Он подчеркнул, что ЕС тем временем полностью мобилизовался для противостояния энергетическому кризису. Газохранилища заполнены более чем на 80% – ранее запланированной даты 1 ноября. Также в ЕС договорились о четких целях сокращения потребления газа зимой. Чтобы помочь уязвимым потребителям и предприятиям справиться со скачками цен, в ЕС продвигают введение налога на непредвиденные расходы для энергетических компаний, получивших сверхприбыли.

  • 31 августа Боррель предположил, что агрессия РФ против Украины "не прекратится в ближайшее время".
  • Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в понедельник, 12 сентября, провел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в котором подчеркнул, что "поддержка ЕС будет продолжаться непрерывно".
  • 13 сентября Боррель заявил, что санкции ЕС не дают России компенсировать военные потери.

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Жозеп Боррель
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