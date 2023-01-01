Россия вчера впервые применила для атаки на Украину ракетоносители из Каспия, - Гуменюк

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

В частности, это свидетельствует о том, что РФ все труднее доставлять свои ракеты в Черное море.

"Характерным для вчерашних ракетных обстрелов было то, что применялись ракетоносители из Каспия. Это впервые за период полномасштабного вторжения было зафиксировано. Потому что, наверное, на Черноморское побережье им сложнее уже доставлять свои запасы. Это говорит о том, что удерживание под огневым контролем, на Левобережье в том числе, нам удается достаточно удачно", - отметила Гуменюк.