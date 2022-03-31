Россия важна для Китая, в то же время Китаю важно не утратить связь с Западом, - политолог-международник
Дмитрий Шеренговский отметил, что речь идет не о стратегической значимости, это не тесное партнерство с россией, однако, безусловно, ситуационное партнерство между этими странами присутствует
Об этом он сообщил в эфире Espreso TV.
"Россия – демонстратор антизападных настроений, которые поддерживает Китай. Также россия – удобный поставщик ресурсов для Китая. Кроме того, Китай скупает множество предприятий в РФ", – добавил эксперт.
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Однако политолог-международник также подчеркнул, что Китаю важно не потерять связь с Западом: "15% китайского экспорта – это США, 16-17% – это экспорт в ЕС. Так что достаточную часть экспорта Китай отправляет в тот же Запад", – сказал Шеренговский.
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