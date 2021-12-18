Россия – вассал Китая, Путин едет в Пекин договариваться о войне, – Фейгин
Президент Российской Федерации Владимир Путин поедет на зимнюю Олимпиаду в Пекин договариваться с Си Цзиньпином о войне
Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Марк Фейгин в программе Студия Запад с Антоном Борковским на Еспресо.TV.
“Переговоры президента России Владимира Путина и главы Китайской народной республики Си Цзиньпина не первые. Переговоры идут и непосредственно через доверенных лиц Путина. Вот министр иностранных дел РФ Сергей Лавров летал, обсуждал вопросы финансовой независимости, сотрудничества в региональном масштабе и военного сотрудничество. А вот сейчас это получило практический выход. И это произошло сразу после обсуждавшегося визита Путина в Индию. И вдруг возникли разговоры, не означает ли это, что Москва пытается балансировать свою политику в этом регионе – Южная Азия, Индостан, Азиатский бассейн Тихого океана. Оказывается, что нет. Главным союзником Москвы был, есть и остается Пекин”, – отметил Фейгин.
Политик подчеркнул, что все предположения, что Соединенным Штатам Америки удастся убедить Москву играть на их стороне против Китая, бесполезны.
"Я и раньше об этом говорил: Москва находится в таком зависимом, если можно так выразиться, вассальном положении от Китая, что она не может себе позволить никаких маневров. Никакие игры, даже противостояние между Индией и Китаем, не могут позволить Москве отойти от стратегического плана сотрудничества с Пекином", – сказал Фейгин.
Оппозиционер добавил, что Путин уже принял приглашение Си Цзиньпина и приедет на зимнюю Олимпиаду, несмотря на бойкот Запада из-за нарушений прав человека. Там президент России будет договариваться о войне. То есть, у лидеров Китая и России есть взаимный интерес: Пекин рассчитывает вернуть контроль над Тайванем, а план Москвы – Украина.
- Напомним, помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что они работают над новым пакетом военной помощи Украине.
- 17 декабря Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупационные войска на Донбассе укрепляют свои позиции.
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