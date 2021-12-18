Россия – вассал Китая, Путин едет в Пекин договариваться о войне, – Фейгин

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Марк Фейгин в программе Студия Запад с Антоном Борковским на Еспресо.TV.

“Переговоры президента России Владимира Путина и главы Китайской народной республики Си Цзиньпина не первые. Переговоры идут и непосредственно через доверенных лиц Путина. Вот министр иностранных дел РФ Сергей Лавров летал, обсуждал вопросы финансовой независимости, сотрудничества в региональном масштабе и военного сотрудничество. А вот сейчас это получило практический выход. И это произошло сразу после обсуждавшегося визита Путина в Индию. И вдруг возникли разговоры, не означает ли это, что Москва пытается балансировать свою политику в этом регионе – Южная Азия, Индостан, Азиатский бассейн Тихого океана. Оказывается, что нет. Главным союзником Москвы был, есть и остается Пекин”, – отметил Фейгин.

Политик подчеркнул, что все предположения, что Соединенным Штатам Америки удастся убедить Москву играть на их стороне против Китая, бесполезны.

"Я и раньше об этом говорил: Москва находится в таком зависимом, если можно так выразиться, вассальном положении от Китая, что она не может себе позволить никаких маневров. Никакие игры, даже противостояние между Индией и Китаем, не могут позволить Москве отойти от стратегического плана сотрудничества с Пекином", – сказал Фейгин.

Оппозиционер добавил, что Путин уже принял приглашение Си Цзиньпина и приедет на зимнюю Олимпиаду, несмотря на бойкот Запада из-за нарушений прав человека. Там президент России будет договариваться о войне. То есть, у лидеров Китая и России есть взаимный интерес: Пекин рассчитывает вернуть контроль над Тайванем, а план Москвы – Украина.

Напомним, помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что они работают над новым пакетом военной помощи Украине.

17 декабря Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило, что российские оккупационные войска на Донбассе укрепляют свои позиции.