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Главная Мир Россия в войне против Украины потеряла более 80 тысяч военных, - министр обороны Великобритании Уоллес

Россия в войне против Украины потеряла более 80 тысяч военных, - министр обороны Великобритании Уоллес

25 августа, 2022 четверг
17:55
Мир

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что армия России в войне с Украиной потеряла более 80 тысяч военных

Об этом он сказал в интервью газете Evening Standard.

"Мы соглашаемся, что российские потери - если объединить гибель, ранения и дезертирство - это более 80 тысяч человек из их вооруженных сил. Это 80 тысяч за шесть месяцев против 15 тысяч человек, потерянных за десять лет в Афганистане", - отметил Бен. Уоллес.

Министр обороны Великобритании добавил, что Россия сейчас находится в "очень хрупком положении". По его словам, прогресс РФ можно измерить "в метрах в неделю, а не в милях".

Отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина вернуть территории, которые оккупировала Россия, Уоллес отметил, что Украина идет к этому.

  • По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля по 22 августа Россия потеряла около 45,4 тыс. военных, 1 919 танков и 4 230 бронированных машин, 234 самолета, 198 вертолета и 815 дронов.

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война с Россией
Великобритания
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