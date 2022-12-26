Об этом Буданов заявил в интервью LIGA.net.

"Коренного изменения ситуации в ближайший период не ожидается. Этому есть ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще "старается стараться" наступать – это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют. С августа постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря", - сказал Буданов.

Он добавил, что россияне также пытаются концентрировать свои силы севернее Бахмута и в направлении Запорожья.

"Но мы не видим реальной возможности чего-то добиться. Россияне уже предпринимали несколько попыток небольших локальных наступлений. Все они были заранее обнаружены и закончились для них ничем. Поэтому коренного изменения ситуации со стороны Российской Федерации сейчас мы не ожидаем. Комментировать наши действия я не буду" , – отметил Буданов.

26 декабря Кирилл Буданов заявил, что Украина будет освобождать оккупированный РФ Крым с помощью оружия и дипломатии.

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