"Россия в тупике": Буданов спрогнозировал, как будут разворачиваться боевые действия зимой
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что зимой ситуация на фронте коренным образом не изменится
Об этом Буданов заявил в интервью LIGA.net.
"Коренного изменения ситуации в ближайший период не ожидается. Этому есть ряд объективных причин. Россия находится сейчас в тупике, и единственное место, где она еще "старается стараться" наступать – это Бахмут. Особых успехов на этом направлении не имеют. С августа постоянно говорят, что Бахмут почти захвачен. Как видите, уже конец декабря", - сказал Буданов.
Он добавил, что россияне также пытаются концентрировать свои силы севернее Бахмута и в направлении Запорожья.
"Но мы не видим реальной возможности чего-то добиться. Россияне уже предпринимали несколько попыток небольших локальных наступлений. Все они были заранее обнаружены и закончились для них ничем. Поэтому коренного изменения ситуации со стороны Российской Федерации сейчас мы не ожидаем. Комментировать наши действия я не буду" , – отметил Буданов.
- 26 декабря Кирилл Буданов заявил, что Украина будет освобождать оккупированный РФ Крым с помощью оружия и дипломатии.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.75
Покупка 39.75Продажа 40.51
-
EUR
Покупка 41.35Продажа 42.47
- Актуальное
- Важное