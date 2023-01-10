Россия в третий раз пытается продать украинский авиаремонтный завод в Крыму
Оккупационная администрация РФ выставила на продажу 100% акций Государственного предприятия "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", входящего в состав Укроборонпрома
Об этом сообщила пресс-служба концерна, отметив, что это уже третья попытка захватчиков продать то, что им не принадлежит.
"Действия оккупационных властей РФ являются очередным проявлением агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, а результаты так называемого аукциона можно считать недействительными", - говорится в сообщении.
В госконцерне напомнили, что временно оккупированная Россией Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью территории Украины, на которую распространяется действие Конституции и законов Украины, а также международных договоров, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины. Временная оккупация российской федерацией территорий Украины незаконна и не создает для государства-агрессора никаких территориальных прав.
"После деоккупации территории Автономной Республики Крым и Севастополя мы обязательно возобновим контроль над деятельностью Государственного предприятия "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", - подчеркнули в ДК "Укроборонпром".
- Напомним, в конце декабря спикер Укроборонпрома заявила , что госконцерн планирует наращивать объемы производства снарядов за рубежом.
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