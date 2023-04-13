Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

По обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района погиб 71-летний мужчина, а мужчина 75 лет получил серьезные ранения и скончался в больнице. Женщина 63 лет была госпитализирована с взрывными травмами.

В селе Сотницкий Казачок Богодуховского района повреждены 2 частных дома. А в Ивашках – частный дом и трактор.



В Кучеровке Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар. А из-за обстрелов села Гатище Чугуевского района повреждено здание учебного заведения.

Кроме этого, за сутки пиротехники обезвредили 117 взрывоопасных предметов на территории области.