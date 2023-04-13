Россия в течение суток обстреливала 4 района Харьковщины: есть погибшие, поврежденные дома и учебное заведение
В результате вражеских ударов по Харьковской области 12 апреля погибли двое мужчин, женщина получила травмы. Повреждены заведения образования, дома, частное домовладение и трактор
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Враг массированно обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.
По обновленным данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате обстрелов пгт Двуречная Купянского района погиб 71-летний мужчина, а мужчина 75 лет получил серьезные ранения и скончался в больнице. Женщина 63 лет была госпитализирована с взрывными травмами.
В селе Сотницкий Казачок Богодуховского района повреждены 2 частных дома. А в Ивашках – частный дом и трактор.
В Кучеровке Купянского района повреждено частное домовладение, произошел пожар. А из-за обстрелов села Гатище Чугуевского района повреждено здание учебного заведения.
Кроме этого, за сутки пиротехники обезвредили 117 взрывоопасных предметов на территории области.
- В течение суток 11 апреля российская армия обстреливала Харьковщину, ранения получила 62-летняя женщина, повреждены 4 дома и дорога, произошел пожар.
- По данным Генштаба, в течение 12 апреля враг обстрелял Ветеринарное, Лукьянцы, Нескучное, Волчанск, Варваровка, Нестерное, Землянки, Комиссарово, Колодязное, Новомлынск, Оскол, Тополя, Красное Первое, Новомлынск, Двуречную, Западное, Кондрашовку и Оскол Харьковской области.
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