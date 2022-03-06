Россия в течение нескольких следующих дней предпримет попытку захвата Киева, - советник Монастырского

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального марафона.



" На подходах к Киеву концентрируется достаточно большое количество российской техники и российских войск. Мы понимаем, что битва за Киев – это ключевое сражение следующих дней", - сказал он.

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