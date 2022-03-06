Россия в течение нескольких следующих дней предпримет попытку захвата Киева, - советник Монастырского
Россияне стянули в населенные пункты вблизи Киева большое количество войск, в течение следующих дней предположительно будет попытка занять столицу Украины
Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире национального марафона.
" На подходах к Киеву концентрируется достаточно большое количество российской техники и российских войск. Мы понимаем, что битва за Киев – это ключевое сражение следующих дней", - сказал он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.17
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 33.74
- Актуальное
- Важное