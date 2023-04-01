Россия в течение месяца будет возглавлять Совбез ООН
1 апреля государство-агрессор Россия возглавила исполнительный орган ООН, заменив Мозамбик по условиям очередности
Об этом сообщает пресс-служба ООН в twitter .
"Россия принимает на себя председательство по условиям очередности в Совбезе в апреле", - говорится в сообщении.
Справка
В состав Совбеза ООН входят 10 ротированных и пять постоянных стран-членов, среди которых Россия, Великобритания, Франция, США и Китай. Согласно статье 24 Устава ООН, на Совбез ООН как постоянный орган возложена ответственность за поддержку международного мира и безопасности. Председательство в Совбезе ООН ежемесячно переходит в другую страну-член.
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