Об этом сообщает пресс-служба ООН в twitter .

"Россия принимает на себя председательство по условиям очередности в Совбезе в апреле", - говорится в сообщении.

Справка

В состав Совбеза ООН входят 10 ротированных и пять постоянных стран-членов, среди которых Россия, Великобритания, Франция, США и Китай. Согласно статье 24 Устава ООН, на Совбез ООН как постоянный орган возложена ответственность за поддержку международного мира и безопасности. Председательство в Совбезе ООН ежемесячно переходит в другую страну-член.