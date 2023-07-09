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Россия за сутки обстреляла 9 областей Украины: 10 погибших, 14 раненых. Ситуация в регионах

9 июля, 2023 воскресенье
11:02
Новости

За прошедшие сутки 8 июля российские войска обстреливали девять областей Украины, в результате чего 10 человек погибли, 14 получили ранения

Информацию о последствиях обстрелов на 09:00 обнародовали в областных военных администрациях.

Черниговщина: за сутки враг совершил четыре обстрела Новгород-Северского района области, был зафиксирован 21 взрыв. Обстреливал из минометов, были зафиксированы пуски неуправляемых авиационных ракет с вертолета. Жертв и пострадавших нет.

Сумщина: за прошедшие сутки враг 11 раз обстреливал пограничные, было зафиксировано 54 взрыва. Под ударами оказались Белопольская, Новослободская, Путивльская, Середино-Будская. В Эсманской общине был произведен сброс с вражеского беспилотника трех взрывных устройств типа ВОГ, в результате чего был поврежден частный дом.

Также ночью и утром 9 июля россияне семь раз обстреляли пограничников. Было зафиксировано 22 взрыва.

Запорожская область: за прошедшие сутки противных 47 раз обстрелял 15 населенных пунктов региона. Так под удары попали Орехов, Красное, Новодаровка, Темировка, Гуляйполе, Железнодорожное, Ольговское, Преображенка, Степногорск. Враг бил авиабомбами, стрелял из реактивных систем залпового огня и артиллерии. В результате обстрелов повреждены 24 гражданских объекта: дома, хозяйственные сооружения, другое имущество жителей.

Днепропетровщина: за сутки враг ударил по Марганецкому обществу Никопольского района, дважды бил по тамошним селам из тяжелой артиллерии. Погибших и раненых нет.

Харьковщина: россияне за минувшие сутки из авиации обстреляли пограничные поселковая Милово, Кисловка Купянского района и Ветеринарное Харьковского района. Обстреляли из минометов и артиллерии более 10 населенных пунктов: Гранов Харьковского района, Дом, Волчанск, Варваровка, Кирпичное Чугуевского района, Фихоловка, Двуречная, Купянск, Кисловка, Каменка Купянского района. В поселке Загрызино Изюмского района вспыхнула хвойная подстилка подстилка Купянского лесного хозяйства Сеньковского лесничества. Пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

Луганщина: за прошедшие сутки враг совершил 124 обстрела региона, выпустил 589 снарядов. Он из авиации бил по Новолюбовке, Новоегоровке, Невскому, Белогоровке, Диброве. Также пытался атаковать в направлении Стельмаховки и Новоселовского, но встретил сопротивление украинских защитников.

Донетчина: в сутки противник 16 раз обстреливал 13 населенных пунктов региона. В результате обстрелов повреждены 12 жилых домов, четыре из которых многоквартирные, 10 гражданских автомобилей, два магазина, помещения молодежного центра. За сутки в регионе погибли 10 человек, 13 получили ранения.

Николаевщина: вчера враг обстреливал открытую территорию населенного пункта Куцурубской общины. Также вчера и сегодня ночью нанес удар по акватории Очаковской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Херсонщина: за прошедшие сутки ворох 59 раз обстреливал регион, было выпущено 334 снаряда, из них 4 обстрела пришлись по Херсону (16 снарядов). Так был обстрелян 21 населенный пункт региона и территория судостроительного завода в Херсоне. В результате вражеских ударов один человек получил ранения.

  • Утром 8 июля российские войска нанесли удар по Лиману Донецкой области, в результате чего девять человек погибли, 13 получили ранения.
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