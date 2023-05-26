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Россия в сутки обстреляла 11 областей Украины и обостряет ситуацию на линии фронта. Ситуация в регионах

26 мая, 2023 пятница
12:53
Война с Россией

За прошедшие сутки, 25 мая, российские войска обстреляли территорию 11 областей Украины. В Луганской области враг пытался штурмовать Белогоровку

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Киевской области прошла очередная ракетная атака. В результате обстрела попаданий не зафиксировано. Без жертв и разрушений. Однако в результате падения обломков в двух районах зафиксированы незначительные повреждения 6 частных домов.

Утром в Черкасской области силы ПВО сбили "Shahed 136". Без потерпевших и разрушений.


За прошедшие сутки в Новгород-Северском Черниговской области произошло 6 обстрелов из ствольной артиллерии и минометов. Пострадавших и разрушений нет.

В течение вчерашнего дня в Сумской области противник совершил 14 обстрелов. Зафиксировано 57 взрывов.

Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Новослободская, Путивльская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская общины.
В Хотинской общине в результате обстрела повреждена линия электропередач.

В Запорожской области за минувшие сутки враг нанес 102 удара по 18 населенным пунктам. Противник нанес 92 артиллерийских обстрела, два удара с РСЗО, пять авиаударов, три атаки БПЛА.

Под вражеским огнем оказались населенные пункты Орехов, Гуляйполе, Каменское и окрестные деревни. Обошлось без жертв. Разрушены 23 гражданских объекта.

Ночью оккупанты массированно атаковали Днепропетровскую область ракетами и дронами. Досталось Днепру, в частном домовладении и двух частных предприятиях возник пожар, который уже был потушен.

Изуродованная заправка и пострадал ее работник, ему оказали медпомощь. Серьезные разрушения также подверглось транспортному предприятию, продолжается обследование территорий. Информация о последствиях уточняется.

Враг также обстрелял Марганецкую общину из БПЛА. Обошлось без жертв.
Ночью над областью зафиксировано сбивание ракет и "Shahed 136". Данные по числу уточняются.

Вчера враг целил по Никополю тяжелую артиллерию. Повреждены 7 частных жилых домов и столько же хозяйственных построек, авто, 3 линии электропередач, 4 газопровода.

Ночью в Харьковской области враг нанес удары БПЛА по Харьковскому району. Зафиксированы 2 прилета по территории нефтебазы. Повреждено оборудование для перекачки нефтепродуктов. Произошел масштабный пожар.

Утром враг нанес удары БПЛА "Shahed 136" по городу Изюм. Произошел пожар на территории пилорамы гражданского предприятия. Загорелось здание лицея №6 и гаражи с сельхозтехникой. Разрушено здание Центра комплектования. Произошли пожары. Предварительно без жертв и пострадавших.

В результате ночного обстрела Волчанска Чугуевского района повреждены 2 жилых дома и хозяйственные постройки.

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов обстрелял по меньшей мере 17 населенных пунктов. Под ударами в основном гражданские объекты.

На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Стрелка, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терново, Волчанск, Чугуновка и Хатне.

В Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары возле Чайковки и Кисловки. В течение суток враг вел безрезультативные наступательные действия в районе Масютовки.

Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Тополе, Фиголовке, Новомлинску, Двуречной, Масютовке, Западному и Кисловке.

В селе Протопоповка Балаклейской общины Изюмского района на неизвестном взрывоопасном предмете взорвались 2 человека. Детонация боеприпаса произошла во время того, как 39-летний мужчина двигался по селу на мотоцикле с коляской, перевозя боеприпас в коляске. Муж погиб сразу. Ранение получил другой находившийся рядом 45-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.

В Луганской области враг обостряет ситуацию в Белогоровке, которую пытается штурмовать. Вчера россияне били из пушек и систем залпового огня, нанесли авиационный удар по населенному пункту.

Кроме Белогоровки, захватчики открывали огонь в сторону Стельмаховки, Макеевки, Невского и Дибровы. Всего за минувшие сутки враг совершил 97 обстрелов (439 снарядов).

За минувшие сутки российские войска нанесли 13 ударов по 8 населенным пунктам Донецкой области . Под вражеским огнем были Константиновка, Авдеевка, Часов Яр, Красногоровка, пгт Нью-Йорк, Плещеевка, Карловка, Курахово.

Повреждены 11 жилых домов (из них 4 многоквартирных), газовая труба, дамба Карловского водохранилища, помещение ЧАО "АКХЗ ФМТ", гражданский автомобиль. В результате атаки погиб один человек, один ранен.

Ночью вражеские обстрелы зафиксированы за пределами населенного пункта Первомайской общины Николаевской области . Разрушений и пострадавших нет.

Вчера в течение дня вражеские артиллерийские обстрелы подверглись городу Очаков Очаковской общины, в результате которых произошло возгорание трехэтажного жилого дома и хозяйственных сооружений. Пострадавших нет.

Также вчера враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской общины. Попадание зафиксировано по открытой территории. Обошлось без пострадавших.

Вчера вечером и сегодня утром враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Херсонской области российские оккупационные войска совершили 62 обстрела и выпустили 282 снаряда. Враг обстрелял Херсон 3 раза, выпустив 10 снарядов.

Российские военные обстреляли районы 26 населённых пунктов области.
В Новобериславе попали в фермерское хозяйство, из-за чего повреждены складские помещения и техника. Также враг бил и по дачному кооперативу, повреждено около 8 домов и два автомобиля. В Золотой Балке враг обстрелял элеватор.
К счастью, за прошедшие сутки погибших и раненых среди мирных жителей Херсонщины нет. С деоккупированной территории области эвакуировано 97 человек.

  • Утром 26 мая российская армия нанесла ракетный удар по медучреждению в Днепре. В результате атаки погиб один человек и по меньшей мере 16 получили ранения





















 

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