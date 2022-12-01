Россия в состоянии производить 100-120 крылатых ракет в месяц, - авиационный эксперт Долинце
Авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора Богдан Долинце отметил, что факторов, влияющих на возможность российской атаки на украинские города, много
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Во-первых – это принятие решения российским руководством, и после этого происходит планирование по атаке. Несколько дней у россиян занимает разработка планов и маршрутов для тех ракет, которые у них есть. Некоторое время у них забирает поставки ракет и средств поражения на корабле, подлодки, аэродромы", - объяснил Долинце.
По словам эксперта, россияне продолжают производить ракеты типа Х.
"За восемь месяцев войны россияне изготовили более полутысячи таких ракет. Но мы понимаем, что скорость производства не высока. Количество ракет, которые они способны производить, где-то 100-120 крылатых ракет в месяц. И речь может идти о нескольких ударах по Украине ежемесячно", - отметил Долинце.
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