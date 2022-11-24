Об этом рассказал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, сообщает РИА Новости

Представитель страны-агрессора заявил, что якобы Украина размещает ЗРК среди жилой застройки.

"В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - заявил Небендзя.

Постпред РФ также добавил, что попавшие в среду ракеты в жилые дома в Киеве и Вышгороде - это якобы "американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву".

"Ваша бездумная накачка Украины вооружениями уже приводит к тому, что от него гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов", - обратился он к Западу.

Напомним, в своей речи на заседании Совбеза президент Украины призвал ООН осудить ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила ответственность России за обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Украине. Они могут привести к гуманитарной катастрофе. РФ обязана отвечать за это.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb