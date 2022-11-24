Россия в ООН обвинила в разрушении мирной инфраструктуры украинские ПВО и американские ракеты
Россия в ООН обвинила в жертвах среди мирного населения и повреждении мирной инфраструктуры украинскую ПВО и "накачку Украины оружием" со стороны Запада
Об этом рассказал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза, сообщает РИА Новости
Представитель страны-агрессора заявил, что якобы Украина размещает ЗРК среди жилой застройки.
"В итоге обломки ракет или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в те объекты, в которые Россия и не целилась", - заявил Небендзя.
Постпред РФ также добавил, что попавшие в среду ракеты в жилые дома в Киеве и Вышгороде - это якобы "американские ракеты ПВО, поставляемые Киеву".
"Ваша бездумная накачка Украины вооружениями уже приводит к тому, что от него гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов", - обратился он к Западу.
- Напомним, в своей речи на заседании Совбеза президент Украины призвал ООН осудить ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре.
- Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила ответственность России за обстрел объектов гражданской инфраструктуры в Украине. Они могут привести к гуманитарной катастрофе. РФ обязана отвечать за это.
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