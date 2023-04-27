Россия в очередной раз заблокировала Черноморский зерновой коридор
Черноморский зерновой коридор в среду, 26 апреля, снова приостановила российская сторона. Суда заблокированы
Об этом информируют Военно-Морские силы ВСУ.
"26 апреля Черноморский зерновой коридор в очередной раз был приостановлен российской стороной. Так, 25 апреля в Совместном Координационном Центре (г. Стамбул) представители России отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору, действующему в рамках Черноморской Инициативы по экспорту зерна и связанных продовольственных грузов по морскому пути", - объясняют в ведомстве.
В результате блокирования четыре судна не смогли покинуть украинские порты, в том числе корабль AKDENIZ-M, которым должен доставить пшеницу в Эфиопию в рамках продовольственной программы ООН).
Также одно судно ждет прохода в Одессу в районе Сулины.
Суда вынуждены ждать согласования прохода в дополнительное время.
Кроме того, в пресс-службе опровергли информацию о якобы запрете движения торговых кораблей в и из портов Одессы Военно-Морскими силами ВСУ.
"Подчеркиваем, что Украина неукоснительно выполняет все возложенные на нее в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательства и возлагает максимум усилий для поддержания и расширения экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем в интересах нашего государства", - подчеркнули в ВМС.
По данным ООН, по состоянию на 25 апреля "зерновым коридором" из украинских портов отправлено 28,9 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.
- Напомним, ранее министерство обороны РФ обвинило Украину в нарушении зернового соглашения, заявив, что украинские беспилотники якобы атаковали Севастополь, использовав зерновые коридоры.
- 14 марта в МИД РФ предложили продлить "зерновое соглашение" на 60 дней. В свою очередь министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что предложение РФ продлить зерновое соглашение на 60 дней не соответствует подписанным договоренностям, предусматривающим продление по меньшей мере на 120 дней.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш передал Лаврову для Путина письма, в которых говорится о дальнейших действиях по зерновому соглашению.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш должен посетить Вашингтон для встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном для "спасения" зернового соглашения.
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