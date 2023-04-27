Россия в очередной раз заблокировала Черноморский зерновой коридор

Об этом информируют Военно-Морские силы ВСУ.

"26 апреля Черноморский зерновой коридор в очередной раз был приостановлен российской стороной. Так, 25 апреля в Совместном Координационном Центре (г. Стамбул) представители России отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору, действующему в рамках Черноморской Инициативы по экспорту зерна и связанных продовольственных грузов по морскому пути", - объясняют в ведомстве.

В результате блокирования четыре судна не смогли покинуть украинские порты, в том числе корабль AKDENIZ-M, которым должен доставить пшеницу в Эфиопию в рамках продовольственной программы ООН).

Также одно судно ждет прохода в Одессу в районе Сулины.

Суда вынуждены ждать согласования прохода в дополнительное время.

Кроме того, в пресс-службе опровергли информацию о якобы запрете движения торговых кораблей в и из портов Одессы Военно-Морскими силами ВСУ.

"Подчеркиваем, что Украина неукоснительно выполняет все возложенные на нее в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательства и возлагает максимум усилий для поддержания и расширения экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем в интересах нашего государства", - подчеркнули в ВМС.

По данным ООН, по состоянию на 25 апреля "зерновым коридором" из украинских портов отправлено 28,9 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.